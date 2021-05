Va in scena il match di ritorno della semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid: svelate le formazioni scelte dai due tecnici

Torna l’appuntamento con il grande calcio della Champions League. Ieri sera il Manchester City di Pep Guardiola per la prima volta nella storia ha conquistato la finale della coppa dalle grandi orecchie superando per 2-0 il PSG, già battuto al Parco dei Principi per 1-2. Questa sera invece a scontrarsi per la seconda volta nel giro di una settimana sono il Chelsea e il Real Madrid.

L’andata tra i due club a Stamford Bridge terminò 1-1, con i ‘Blues’ che passarono subito in vantaggio grazie al gol di Pulisic, poco dopo ripreso dal pareggio di Benzema. Oggi gli uomini di Tuchel avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, qualora però non subiscano più di un gol, allora la situazione si ribalterebbe in favore degli spagnoli.

Chelsea-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Tuchel tiene fuori Pulisic, Zidane sceglie Hazard

Due modi differenti di affrontare il match per Chelsea e Real Madrid. Infatti Thomas Tuchel conferma dieci undicesimi degli uomini dell’andata, cambiando solamente Pulisic, che va in panchina, e al suo posto inserendo Havertz. Zidane invece rispetto all’andata ritrova Sergio Ramos e Mendy, mentre in attacco a sorpresa si affida a Eden Hazard.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Havertz, Werner. A disposizione: Kepa, Caballero, Alonso, James, Zouma, Ziyech, Pulisic, Giroud, Abraham. All: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Ramos, Militao, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Altube, Odriozola, Valverde, Gutierrez, Isco, Blanco, Asensio, Marcelo, Rodrygo, Mariano Diaz. Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Orsato (Italia)