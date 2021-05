La Roma ha annunciato Mourinho per la prossima stagione: una scelta positiva per Walter Sabatini che si sbilancia sul futuro di Dzeko

La Roma cancella una stagione avara di soddisfazioni con un annuncio che ha rinvigorito una piazza delusa ed affranta: José Mourinho ha firmato un triennale e dal prossimo campionato guiderà i giallorossi. La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore e la scelta sembra aver convinto gran parte degli addetti ai lavori. L’ex direttore sportivo della Roma – ed ora al Bologna – Walter Sabatini non nasconde i suoi sentori positivi.

Calciomercato Roma, Sabatini su Mourinho

Sabatini punta tutto su Mourinho, considerato la scelta giusta per ripartire: “La mia prima reazione è stata subito positiva, l’avvento di José, in questo modo, è importantissimo ed emotivamente era un terremoto che serviva“, ha affermato a ‘Sky Sport’. Ma non solo: “Vedo tutte cose positive. Roma è una piazza particolarmente difficile, ma lui non avrà certo paura perché è abituato a piazze complesse“.

Mourinho è reduce da tre esoneri, ma il suo palmares parla da solo e non lascia dubbi neanche a Sabatini: “Il colpo sì è geniale, perché è un nome che unisce. Ha vinto tanto e i tifosi della Roma hanno bisogno di vittorie. Non si parla più di sogni, ma di speranze per i romanisti“.

Calciomercato Roma, ripartire da Dzeko

L’attenzione si sposta poi su Edin Dzeko, bomber messo ai margini da Paulo Fonseca e sempre in procinto di trasferimento. Sabatini, però, crede che l’avvento di Mourinho possa farlo ristabilizzare nella capitale: “Sarebbe ridicolo perdere Dzeko per andare a prendere un altro attaccante e siccome Mourinho sa come si fa, penso lo voglia tenere“.

L’ultima battuta, poi, su Emanuel Vignato, classe 2000 e arrivato già a quota 4 assist in campionato con il Bologna: “È un giocatore che ha tecnica eccezionale e una forza nelle gambe eccezionale. Vince duelli anche se sembra un bambino. Sarà una sorpresa per tutto il calcio europeo. Resterà a Bologna a causa della cecità degli altri club italiani ed europei“.