Senza Champions il Milan potrebbe essere costretto a lasciar partire uno dei suoi titolarissimi. Possibile sostituto dalla Premier: ecco i dettagli

E se il Milan non riuscisse a qualificarsi per la Champions? Delle concorrenti, la squadra di Pioli è quella che ha il calendario più difficile: domenica sera affronterà la Juventus, con la quale è a pari punti ma in svantaggio per ora negli scontri diretti, mentre all’ultima giornata dovrà vedersela con l’Atalanta a Bergamo. Di mezzo le sfide tutt’altro che banali con Torino e Cagliari, due in lotta per non retrocedere. Se i rossoneri non dovessero strappare il pass per l’Europa che conta sarebbe un disastro sportivo ed economico, con conseguenze negative per Pioli – anche se il club fa trapelare che il tecnico rimarrà a prescindere – forse sulla dirigenza e sicuramente per la squadra. Tradotto: rischierebbe di partire almeno un big, al di là di Calhanoglu e Donnarumma il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano Champions o non Champions.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può partire. L’ex Serie A il sostituto

Chi potrebbe essere il ‘sacrificato’? Kessie, per esempio, considerato che il suo contratto è ancora in scadenza a giugno 2022 e che sulle sue tracce vi siano club di assoluto prestigio. Occhio, però, a Theo Hernandez. Pure il laterale francese piace a società top, vedi il Paris Saint-Germain dell’ex Leonardo, proprio alla ricerca di un rinforzo sulla fascia mancina. Con una offerta importante, 50 milioni o giù di lì, il Milan potrebbe dar via l’ex Real, pagato 20 milioni nell’estate di due anni fa. Per sostituire il classe ’97, Maldini e soci potrebbero puntate su Emerson Palmieri, l’ex Roma in uscita dal Chelsea e come noto già obiettivo di Inter e Juventus (oggi in pole per Donnarumma a zero).

L’italo-brasiliano guadagna circa 4 milioni (non poco per il monte stipendi milanista) e ha una valutazione sui 15-18 milioni di euro. L’offerta potrebbe quindi toccare queste cifre, con i ‘Blues’ – coi quali è sempre in ballo il riscatto di Timori, fissato a 28 milioni – che su input di Raiola potrebbero proporre uno scambio con Alessio Romagnoli, il quale dopo una stagione complicata è considerato cedibile.

