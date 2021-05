Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. I rossoneri, ancora alla ricerca di un posto nella prossima fase a gironi di Champions League, potrebbero puntare su un’ala sinistra di proprietà del Chelsea: stiamo parlando del brasiliano Kenedy che in questa stagione ha battuto il Napoli in Europa League



Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la prossima sessione estiva di calciomercato da protagonista. I rossoneri, impegnati nella lotta alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, domenica sera sfideranno la Juventus di Andrea Pirlo in quello che sembra un vero e proprio spareggio per ottenere un posto nella massima competizione europea. All’andata i bianconeri hanno regolato il Diavolo per 1-3 grazie alla doppietta di Federico Chiesa.

In ogni caso, il Milan dovrà aggiungere innesti alla rosa per affrontare al meglio le tre competizioni soprattutto se, fra queste, dovesse esserci proprio la Champions League. A proposito di Europa, stasera il Chelsea sfida il Real Madrid nel ritorno della semifinale e, proprio un tesserato dei Blues attualmente in prestito in Spagna, potrebbe fare al caso del Milan: stiamo parlando di Kenedy, ala sinistra brasiliana in forza al Granada.

Calciomercato Milan, idea Kenedy | I dettagli

Kenedy ha un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2022 e potrebbe essere un’occasione di mercato per il Milan di Stefano Pioli che deve aggiungere certezze in attacco vista l’altalena di rendimento offerta dai vari Ante Rebic e Rafael Leao. In questa stagione il brasiliano ha collezionato 28 presenze mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist ai suoi compagni di squadra in Liga.

Kenedy ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e può agire anche come esterno di centrocampo, ma non solo, il giocatore del Chelsea ha attitudini anche per essere schierato come terzino sinistro all’occorrenza.