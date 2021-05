La Juventus continuerà a lavorare in vista della prossima stagione sul fronte calciomercato: non arriverà subito a Torino

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata ufficialmente, ma già sono spuntati fuori retroscena e indiscrezioni avvincenti. Dopo l’annuncio di José Mourinho alla Roma, tanti club di Serie A sono pronti ad arrivare a profili avvincenti in vista della prossima stagione. Al momento sono liberi Sarri, Spalletti ed Allegri con un intreccio che potrebbe riservare sorprese interessanti. Sarà un calciomercato acceso anche per quanto riguarda i top allenatori che vogliono cambiare aria per nuovi progetti avvincenti.

Calciomercato Juventus, Zidane resterà a Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Cadena SER e secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, non lascerà la compagine iberica restandoci anche in vista della prossima stagione quando scadrà il suo contratto nel giugno 2022. Nel corso degli anni l’ex centrocampista della Juventus ha saputo conquistare successi importanti alla guida del Real.

Il tecnico francese, accostato anche alla Nazionale transalpina per il post Deschamps, sarebbe entusiasta di continuare la sua avventura nella capitale spagnola. La compagine “blancos” è ancora in corsa in Liga e in Champions League con il ritorno della semifinale da giocare contro il Chelsea dopo l’1-1 dell’andata.

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per il post Pirlo in vista della prossima stagione. L’allenatore bresciano potrebbe separarsi dopo soltanto un anno alla guida dei bianconeri. Il suo futuro, inoltre, dipenderà dal piazzamento che riuscirà ad ottenere al termine del campionato vista l’accesa corsa alla prossima Champions League.