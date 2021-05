L’arrivo a Roma di Josè Mourinho indirizza in modo differente anche le scelte di mercato del club giallorosso. Nel mirino un difensore della Juventus: idea di scambio

Il primo grande colpo del mercato estivo lo ha piazzato ieri la Roma con l’ufficialità di Josè Mourinho. Lo Special One torna in Italia dopo aver lasciato l’Inter in seguito al famigerato Triplete, e non ha alcuna intenzione di vivere un’avventura da comparsa. L’arrivo nella capitale del portoghese cambia inevitabilmente anche le strategie di mercato della società di Friedkin, che dovrà mettere a disposizione di Mou un organico rinnovato e potenziato per dare l’assalto a nuovi obiettivi. Tra le priorità di casa Roma c’è il reparto difensivo, che complice anche il probabile ritorno alla difesa a 4 necessita di un nuovo centrale di talento che possa garantire presente e futuro. L’arrivo di Mourinho infatti mette in discussione anche il ruolo di Chris Smalling, difensore inglese che non ha vissuto momenti semplici alla corte dello Special One in quel di Manchester. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Mourinho bussa alla porta: scambio per Demiral

Sin dai tempi della sua ultima esperienza al Tottenham, Mourinho ha messo nel mirino lo juventino Merih Demiral, che potrebbe così tornare in auge ora per i giallorossi. Il centrale turco ha vissuto una stagione dai due volti alternando ottime prove ad altre meno buone e costellate di qualche sbavatura di troppo. Per queste ragioni la dirigenza della Juventus potrebbe decidere di sacrificarlo a fronte della giusta proposta.

La Roma in questo senso potrebbe lanciare l’assalto per Demiral, che ha ancora ottimi margini di miglioramento, provando a mettere sul piatto un eventuale scambio con il pari età Gonzalo Villar. Mourinho infatti predilige centrocampisti più fisici e dinamici dello spagnolo, che al contrario per qualità, posizione e caratteristiche potrebbe rappresentare l’uomo giusto per ridare vita alla mediana della Juventus.