Dopo lo Scudetto vinto, ora è tempo di nuova programmazione in casa Inter: possibile assalto in Premier, addio da urlo

Saranno settimane intense per l’Inter. Dopo il trionfo con lo Scudetto la dirigenza nerazzurra sarebbe già al lavoro per programmare la prossima stagione. A poche giornate dal termine l’amministratore delegato, Beppe Marotta, vorrebbe già pianificare anche il fronte calciomercato con la riunione con Antonio Conte. Tra acquisti e cessioni, tutto dovrà essere messo in chiaro: una gestione globale con l’ex dirigente bianconero che ha saputo operare alla grande fuori dal campo.

Calciomercato Inter, assalto per Romelu Lukaku

Già da tempo ci sarebbe un forte interessamento per l’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, da parte delle big d’Europa, tra cui in particolar modo il Chelsea. L’idea suggestiva sarebbe quella di arrivare all’attaccante nerazzurro mettendo sul piatto circa 40-50 milioni cash più il cartellino del tedesco Timo Werner, che ha vissuto una stagione in Premier tra alti e bassi.

Per l’Inter l’ariete belga è ritenuto incedibile dopo il feeling creato tra lo stesso giocatore nerazzurro ed Antonio Conte. Per l’allenatore leccese è un punto di riferimento imprescindibile per mettere a punto il suo gioco. Una prima punta da boa con i suoi compagni che si appoggiano sempre a lui per le migliori giocate offensive. Il suo futuro resta ancora in bilico con l’Inter che dovrà cercare di allontanare le sirene dall’estero.

L’Inter continuerà a monitorare il fronte calciomercato con idee suggestive puntellando così la rosa a disposizione dello stesso Antonio Conte. Lo stesso allenatore nerazzurro, quasi sicuramente, resterà a Milano per continuare il progetto sempre in crescendo della proprietà Zhang. Con lo Scudetto vinto le dinamiche sono cambiate improvvisamente: a breve ci sarà una riunione tra lo stesso tecnico leccese e la dirigenza nerazzurra.