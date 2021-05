L’Inter inizia a programmare la nuova stagione e pensa anche alle mosse di calciomercato: le big intanto si fiondano su tre top player

È un’annata straordinaria quella vissuta dall’Inter, che era partita con qualche passo falso di troppo ma si è ripresa alla grande conquistando una serie di risultati utili consecutivi che ha portato al sorpasso ai danni del Milan e al conseguente scudetto. Grazie al cammino trionfale il titolo è stato conquistato con ben quattro giornate di anticipo, nonostante a gennaio i nerazzurri fossero ancora al secondo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio da urlo | Assalto più scambio in Premier

Dopo dieci anni dunque l’Inter torna a popolare la bacheca e dopo undici anni diventa nuovamente campione d’Italia. Il lavoro di Antonio Conte ha portato i suoi frutti dopo due anni e ora la società nerazzurra può programmare con maggiore serenità il futuro per puntare ad obiettivi ancora più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, tegola Gattuso | Stagione finita!

Calciomercato Inter, le big si fanno avanti per tre calciatori: cessioni da 210 milioni!

Visto lo straordinario rendimento di questi mesi, però, non è facile programmare con largo anticipo visto che le big d’Europa sono pronte a tentare l’assalto per i calciatori che hanno fatto più di tutti la differenza in questa annata. In particolare Lukaku, Lautaro Martinez e Hakimi sono i tre elementi che hanno più fascino tra i top club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho prepara la beffa | Juventus e Inter ko!

Il belga è il capocannoniere dei nerazzurri e ha una valutazione di circa 90 milioni di euro, mentre l’argentino potrebbe costare circa 70 milioni di euro. Per quanto riguarda Hakimi, invece, il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Mettendo insieme i tre calciatori dunque ci sarebbe un incasso totale di ben 210 milioni di euro.

Difficile al momento ipotizzare gli addii ma le big sono pronte a investire e pescare in casa Inter, così come riportato dal ‘The Sun’.