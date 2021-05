Con lo scudetto portato a casa, per Conte, tecnico dell’Inter, si aprono diverse piste per il futuro, e una lo riporterebbe in Premier League

Lo scudetto, si sa, è stato assegnato, e a vincerlo è stata la squadra che più di tutti ha convinto e dominato questa stagione di Serie A. Sì, è l’Inter. L’artefice di questo trionfo, a undici anni dall’ultimo successo in campionato, è indubbiamente il mister Antonio Conte. Arrivato nell’estate del 2019, il pugliese ha dato una nuova mentalità ai nerazzurri, la stessa che li ha portati alla vittoria con quattro gare d’anticipo. Una volta, però, raggiunto l’obiettivo, il tecnico potrebbe anche lasciare Milano, e le voci in questo senso si rincorrono da più parti. Si aspetta quindi un calciomercato bollente per il traghettatore del diciannovesimo scudetto. E nell’ombra si staglia un suo possibile ritorno in Premier League.

Calciomercato Inter, Conte torna di moda in Premier | Le idee per il futuro

La notizia su un possibile ritorno in Premier League di Antonio Conte arriva stamattina calda calda dal ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sportivo, infatti, parla chiaramente di un interesse concreto del Tottenham, che ha esonerato da poco lo Special One, José Mourinho, il quale, a sua volta, dal primo luglio sarà ufficialmente l’allenatore della Roma.

In questo intreccio di panchine, che potrebbe portare quindi il tecnico pugliese dell’Inter lontano dall’Italia per tornare a Londra, si inseriscono anche altri nomi. Per il dopo Conte, infatti, la dirigenza nerazzurra, capitanata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, starebbe pensando a Maurizio Sarri, sotto l’occhio vigile anche del Milan, ma non si esclude neanche un ritorno di Gian Piero Gasperini, che con l’Atalanta sta facendo molto bene.

Tornando, invece, all’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, il suo ingaggio è il più alto della Serie A: ben 12 milioni di euro netti a stagione. E il suo contratto è in scadenza nel 2022. Come già detto, riuscire a strapparlo all’Inter non sarà semplice, a meno che non sia direttamente lui a scegliere di andarsene. E sì, il ritorno in Premier League, dopo l’esperienza al Chelsea, potrebbe essere molto plausibile per il fresco vincitore dello scudetto, conquistato con largo margine sulle dirette concorrenti, quasi mai pervenute.