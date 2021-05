L’Inter avrà diverse questioni da affrontare in sede di calciomercato per la prossima stagione: da Conte ai rinnovi, ecco le parole di Ausilio

Proseguono i festeggiamenti in casa Inter per la vittoria del diciannovesimo scudetto. Ma il tempo scorre in vista della prossima stagione e c’è bisogno già di cominciare a progettare il futuro da qui in avanti. Tante cose di cui occuparsi in sede di calciomercato, a cominciare dal futuro del tecnico Conte, tutt’altro che scontato nonostante il successo in Serie A. Poi c’è la questione rinnovi e occhio ad alcuni big della squadra ambiti dalle grandi compagini europee. A fare maggiore chiarezza, è intervenuto, in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’, il responsabile dell’area tecnica dei nerazzurri Piero Ausilio: “Vederci con Conte per progettare il futuro? Non penso che ci sarà un meeting ufficiale come tutti si aspettano, ci saranno incontri come in tutte le altre stagioni, ma in maniera normale e nel modo più riservato possibile”.

Calciomercato Inter, da conte ai rinnovi e i possibili addii: parla Ausilio

Ausilio, poi, prosegue commentando le recenti dichiarazioni sul proprio futuro da parte del tecnico, il quale ha dichiarato di voler scegliere il ‘destino migliore per l’Inter’. “Il mister come tutti noi ha voglia di riconfermarsi. Abbiamo voglia di crescere e migliorare sempre, vincere e continuare a farlo. Però bisogna sempre essere onesti affrontando temi che verranno poi discussi a tempo debito. Sono situazioni economiche di conseguenza della pandemia e che nel mondo hanno fatto avere ricavi inferiori rispetto al solito. È un anno che non abbiamo il pubblico a sostenerci, viviamo di ricavi che dovranno essere utilizzati per investire sulla squadra, quando mancano dobbiamo cercare di avere fantasia e idee cercando di andare avanti e migliorarci”.

Sui rinnovi: “Discorsi sospesi? No. Molti sono stati già fatti, come nel caso di Bastoni con cui abbiamo più volte discusso e siamo a un passo dalla fine della trattativa. Non cambia aspettare qualche giorno. Dopo aver risolto tutto il nuovo progetto finanziario del club penseremo ai rinnovi a partire da Bastoni. Con Lautaro Martinez eravamo a buon punto, ma ha cambiato gli agenti e dovremo se non ricominciare, ma riaprire ogni discorso”.

Sui possibili big in uscita: “È prematuro parlare di queste cose, non abbiamo ancora affrontato la questione. L’idea è fare bene e non c’è in mente di vendere giocatori. Quando si parla di ricavi non si intende per forza l’abbattimento dei costi. Faremo in modo che i migliori restino facendo coincidere le esigenze tecniche con quelle economiche. Al momento non possiamo farlo, perché non abbiamo voglia per ora di fare questi discorsi”.