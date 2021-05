L’Inter si gode il momento positivo, con lo storico 19esimo scudetto ormai portato nella Milano nerazzurra. Occhi su quello che sarà il prossimo calciomercato estivo, con il possibile addio di Antonio Conte il prossimo luglio: insieme all’allenatore pugliese può salutare anche un fedelissimo

Sarà un’estate caldissima quella che accompagnerà l’Inter, dopo il trionfo in campionato che ha interrotto il dominio quasi decennale della Juventus in Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, diverse le novità che potrebbero coinvolgere la squadra nerazzurra a partire dal suo allenatore: su Antonio Conte spunta il top club che può accelerare anche per un pilastro del tecnico leccese in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio da urlo | Assalto più scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Mourinho prepara la beffa | Juventus e Inter ko!

Calciomercato Inter, addio Conte: ipotesi scambio con il big

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, quello di Antonio Conte sarebbe il profilo in pole position per guidare il Real Madrid l’anno prossimo. Il quotidiano iberico sostiene come, in caso di addio di Zidane (destinato probabilmente ad allenare la Francia), l’ex ct sarebbe il preferito di Florentino Perez che già da mesi ha avviato i contatti per un eventuale approdo sulla panchina dei ‘Blancos’. Una situazione che vede al momento Allegri più distaccato e ormai lontano dalle ‘Merengues’: l’allenatore livornese parrebbe infatti sempre più vicino a fare ritorno alla Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In questo scenario, con Conte a Madrid, il club spagnolo proverebbe a puntare su uno dei fedelissimi del tecnico leccese. Si tratta di Nicolò Barella, tra le sorprese della trionfale annata interista e per il quale Perez metterebbe sul piatto una ricca offerta. 20-25 milioni di euro più il cartellino di Isco, in scadenza nel 2022 e già accostato a più riprese alla Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, via il big ma beffa a Inter e Juventus | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via Demiral | Scambio e plusvalenza con l’Inter

Situazione dunque in divenire, con l’asse Milano-Madrid pontenzialmente rovente in vista dell’imminente nuova stagione: Conte a Madrid con Barella, Isco può ripartire dai nerazzurri.