Champions League, Manchester City-PSG 2-0: Guardiola approda in finale

Pep Guardiola approda in finale di Champions League grazie alla vittoria del suo Manchester City contro il PSG

E’ finita la prima semifinale di Champions League giocata su due gare, andata e ritorno. In campo il Manchester City, vittorioso al Parco dei Principi per 1-2, contro il Paris Saint-Germain. Una sfida affrontata con qualche problemino da Mauricio Pochettino, che ha dovuto fare a meno di Kylian Mbappé, infortunatosi nella partita d’andata. Subito in vantaggio i Cityzens grazie a Mahrez, che ha portato in vantaggio Guardiola all’11’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Sarri se salta Pioli | Tre colpi in casa Juventus

Una partita giocata sostanzialmente con un uomo in meno dal PSG, con Icardi troppo fermo e statico, sempre surclassato dai difensori del City. Il raddoppio è arrivato al 63′, proprio quando erano appena entrati in campo Draxler e Kean. Match molto cattivo, che ha visto i parigini concludere in dieci uomini per l’espulsione di Di Maria. Un 2-0 che porta Guardiola in finale di Champions dopo tanti tentativi e che sfiderà una tra Chelsea e Real Madrid.