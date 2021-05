Champions League | Manchester City-Psg: le formazioni ufficiali

Semifinale di ritorno all’Ethiad di Manchester tra Manchester City e Psg: ecco le formazioni ufficiali

All’Etihad si preparano a scendere in campo Manchester City e Paris Saint-Germain per la semifinale di ritorno di Champions League. Il meglio del calcio in una sola partita che vale un’intera stagione per entrambe le squadre. Si riparte dal 2-1 in favore dei citizens che hanno espugnato il Parco dei Principi in rimonta. L’aveva sbloccata Marquinhos, ma De Bruyne e Mahrez hanno ribaltato lo scenario.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Concorrenza da Madrid

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, clamoroso scambio col PSG! Cifre e dettagli

Manchester City-Psg: formazioni ufficiali

Il Psg di Mauricio Pochettino deve vincere per portare a casa la qualificazione ma Guardiola sogna la prima finale di Champions con il Manchester City. La vincente sfiderà la vincitrice tra Real Madrid e Chelsea. Nel City tornano Fernandinho e Zinchenko, Foden finto centravanti. Nel Psg non c’è Mbappé, si rivede Mauro Icardi dal primo minuto, così come Herrera in mezzo al campo. Formazioni ufficiali:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, il primo colpo di Mourinho | Rinforzo in difesa

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Florenzi; Herrera, Paredes; Verratti, Neymar, Di Maria; Icardi