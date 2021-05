Calciomercato Roma, il pupillo di Mourinho | Colpo in difesa

La Roma ha annunciato Mourinho come prossimo allenatore a partire dalla prossima stagione: ecco chi può essere il primo colpo

La Roma ha detto addio a Paulo Fonseca, che si separerà col club giallorosso alla fine della stagione. I Friedkin hanno deciso di affidare la propria panchina a José Mourinho: una decisione che ha sconvolto -e sconvolgerà- le gerarchie della Serie A. Anche perché il calciomercato che dovrà condurre Tiago Pinto dovrà essere per forza di cose di alto livello per garantire allo Special One la possibilità di lottare per lo scudetto.

Roma, il primo colpo di Mourinho

José Mourinho mancava in Serie A dal 2010, quando lasciò l’Inter per il Real Madrid. Undici anni dopo, la Roma accoglie l’allenatore portoghese dopo vari anni passati tra Spagna e Inghilterra. Un clamoroso colpo che Friedkin e Tiago Pinto ora dovranno rimodellare grazie al prossimo mercato. Tanti sono i fedelissimi dello Special One che potrebbero arrivare a Trigoria, viste le tante lacune che presenta la rosa della Roma.

Uno dei giocatori che potrebbe arrivare alla Roma è Kurt Zouma, difensore del Chelsea classe ’94. Il francese è stato lanciato proprio da Mourinho qualche anno fa e proprio ai suoi ‘ordini’ si è affermato come uno dei migliori difensori della Premier League. Un colpo che costerebbe ai Friedkin una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro.