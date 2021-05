La nuova Roma di Josè Mourinho inizia a studiare le prossime mosse in sede di calciomercato: i giallorossi hanno bisogno di rinforzi soprattutto sulla fascia destra dove, il solo Karsdorp potrebbe scalare a riserva in caso di arrivo di un titolare: idea Aurier dal Tottenham, l’ex PSG è seguito anche dal Milan



La Roma è di Josè Mourinho! Il tecnico portoghese, con un annuncio a sorpresa, è diventato il nuovo allenatore della squadra giallorossa per la prossima stagione succedendo a Paulo Fonseca, altro mister lusitano che con il club capitolino non è riuscito ad incidere in due stagioni. L’ex allenatore del Chelsea torna dunque in Serie A dopo l’esperienza all’Inter conclusasi nel maggio del 2010.

Intanto iniziano anche i primi rumors di calciomercato per la nuova Roma di Josè Mourinho, sul come sarà la rosa giallorossa con lo Special One. Sicuramente la squadra capitolina ha bisogno di un terzino destro vista la presenza del solo Karsdorp come vera garanzia sulla fascia. L’idea potrebbe essere quella che risponde al profilo di Serge Aurier, laterale del Tottenham ora di Ryan Mason.

Calciomercato Roma, concorrenza al Milan per Aurier | I dettagli

La Roma potrebbe quindi inserirsi per il profilo di Serge Aurier, terzino destro del Tottenham pupillo nell’esperienza negli Spurs di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese stravede per il giocatore ivoriano che, finora, in questa stagione ha collezionato 18 presenze nel campionato inglese segnando due reti e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra.

L’ex PSG ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è seguito anche dal Milan di Stefano Pioli che dovrà fare i conti con la spinosa situazione legata al rinnovo di Davide Calabria, in scadenza di contratto nel 2022.