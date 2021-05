Tonali non convince la società: il Milan lo riscatterà ma potrebbe puntare ad uno scambio

Sandro Tonali, l’acquisto estivo che avrebbe dovuto alzare la qualità del centrocampo rossonero, non si è rivelato all’altezza di una maglia come quella del Milan. La grande annata al Brescia lo ha portato ad essere richiesto da molte squadre di prima fascia, ma il salto in un grande club lo ha un po oscurato e le prestazioni non hanno convinto la società.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, il primo colpo di Mourinho | Rinforzo in difesa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sirene dalla Spagna | Assalto al top player in estate

Calciomercato Milan, Tonali: riscatto e possibile cessione

Il classe 2000 ha disputato 25 partite in campionato, molte partendo dalla panchina, non riuscendo quasi mai a incidere. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Milan lo tratterrà comunque a Milanello, versando al presidente Cellino i 35 milioni di euro previsti per il riscatto. La cifra è molto considerevole e deve essere colmata dalla società il prossimo anno, probabilmente con qualche cessione. Paolo Maldini è pronto ad aspettarlo fino al prossimo anno, ma Tonali dovrà alzare notevolmente la qualità delle sue prestazioni per dimostrare di meritare il Milan.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in panchina | Ronaldo resta

Nonostante il riscatto previsto, il Milan non esclude la possibilità di cederlo, una volta acquistato, oppure di mettere in piedi uno scambio e la suggestione dei rossoneri è quella di inserirlo in una trattativa con Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma affascina Maldini e la società, ma per convincere la Roma servirà tanto lavoro. Tonali potrebbe essere il punto di partenza per arrivare allo scambio.