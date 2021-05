Cambia il destino di Maurizio Sarri che non siederà sulla panchina della Roma ma potrebbe finire su quella del Milan: il punto

Oggi è il giorno dell’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese torna in Serie A dopo lo storico triplete conquistato con l’Inter e si legherà al club giallorosso fino al 2024. Oggi è arrivato l’annuncio della società, annuncio che esclude definitivamente le voci su Massimiliano Allegri e soprattutto su Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, il primo colpo di Mourinho | Rinforzo in difesa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, clamoroso Roma | UFFICIALE: Mourinho è il nuovo allenatore

Calciomercato Milan, senza Champions arriva Sarri con tre giocatori

Sfumata la pista Roma, per Sarri si aprono nuovi scenari, in particolare quello milanese. Il Milan rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League e in caso di mancato accesso il destino di Stefano Pioli potrebbe essere compromesso. Fino a metà stagione sembrava intoccabile ma il crollo della squadra ha messo in discussione anche il suo futuro. Sarri potrebbe essere la prima scelta del club rossonero e in quel caso cercherebbe di trascinarsi tre giocatori già avuti in passato alla Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sirene dalla Spagna | Assalto al top player in estate

Si tratta di Cuadrado, Szczesny e Douglas Costa che farà ritorno dopo il prestito al Bayern Monaco. Il terzino colombiano è in scadenza nel 2022 e ha una valutazione di circa 15 milioni vista anche l’età, ma un ingaggio di circa 5 milioni. Il portiere polacco potrebbe lasciare posto a Gianluigi Donnarumma ed è valutato circa 20-25 milioni di euro con un ingaggio di 2,08 milioni di euro. Anche l’esterno brasiliano, di ritorno dal prestito, ha un ingaggio molto elevato, ben 6 milioni a stagione e queso potrebbe rappresentare l’ostacolo più grande.