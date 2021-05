Stagione quasi finita e calciomercato estivo alle porte, ma il Milan vede sfumare un obiettivo dalla Spagna: è vicino al rinnovo



Continua la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League in Serie A. Dopo che lo scudetto è stato matematicamente conquistato dall’Inter, nelle parti alte della classifica resta solo da stabilire quali squadre accederanno alle coppe europee. Tra quelle che lottano per la Champions c’è anche il Milan, che con la vittoria contro il Benevento si tiene a due punti di distanza dal Napoli quinto e a cinque dalla Lazio sesta, agganciando l’Atalanta.

Nel frattempo però la società rossonera è già con lo sguardo rivolto verso il calciomercato estivo. Per rinforzare la squadra Paolo Maldini ha messo gli occhi in Spagna, cercando il colpaccio a parametro zero. Ma non arrivano buone notizie, poiché il calciatore sembrerebbe vicino al rinnovo con il top club.

Calciomercato Milan, addio Lucas Vazquez: rinnova con il Real Madrid

Si accendono sin da ora i riflettori sulla prossima sessione estiva di calciomercato. Anche il Milan è già al lavoro per capire su quali obiettivi puntare per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il mirino rossonero da tempo è puntato in casa Real Madrid, precisamente sul profilo di Lucas Vazquez.

L’esterno spagnolo è in scadenza di contratto con i ‘Blancos’ e in questa stagione ha collezionato 34 presenze, mettendo a segno 2 gol e 8 assist. Ma l’obiettivo per i rossoneri potrebbe sfumare, visto un improvviso dietrofront del Real Madrid sulla questione rinnovo. Infatti, secondo quanto riportato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, Lucas Vazquez sarebbe molto apprezzato sia dalla società che dal tecnico Zidane, e in questa stagione ha dimostrato di meritare il rinnovo. Così dopo l’offerta di tre anni di contratto con il 10% in meno di ingaggio, rifiutata dal giocatore, i ‘Blancos’ sono pronti a riattivare le comunicazioni con l’entourage dello spagnolo per cercare di raggiungere il prolungamento di contratto. Dunque l’obiettivo del Milan sembra destinato ormai a sfumare.