La possibile cessione di Lewandowski potrebbe innescare un clamoroso valzer di attaccanti. La Juventus però rischia di rimanere tagliata fuori

Si respira forte aria di cambiamento in casa Bayern Monaco. Il club teutonico è lanciatissimo verso la vittoria dell’ennesimo titolo in Germania, mentre ha ceduto il passo al PSG nei quarti di finale di Champions League, una doppia sfida nella quale non c’è stato Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha dimostrato di essere entrato nell’elite del calcio europeo ormai da tempo, e i 43 gol in 37 partite stagionali rappresentano la sintesi perfetta del livello celestiale raggiunto dall’attaccante. Intanto dalla Germania arrivano spifferi importanti su un eventuale divorzio dal Bayern dello stesso Lewandowski, con tanto di contatti con l’agente con altri top club europei. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Juventus all’angolo: super affare per Lewandowski

Dalla Spagna alla Premier League, Lewandowski ha inevitabilmente mercato in quasi ogni top club europeo alla luce del suo rendimento, ma dall’Inghilterra potrebbe arrivare lo spiraglio giusto. Nello specifico il Chelsea di Abramovic, semifinalista di Champions ed in lotta per un posto tra le prime quattro in campionato, potrebbe provare a piazzare il grande colpo per fornire ad un gruppo relativamente giovane una guida tecnica offensiva di valore assoluto.

Sul piatto della trattativa eventuale col Bayern potrebbe finirci anche Timo Werner, attaccante tedesco lungamente accostato alla Serie A e in particolare alla Juventus che dal canto suo resta alla ricerca di un nuovo centravanti. Il bomber classe 1996 ha reso al massimo in carriera proprio con Nagelsmann ai tempi del Lipsia, ed ora il giovane allenatore teutonico si appresta a cominciare un nuovo ciclo proprio sulla panchina del Bayern Monaco. L’ex Hoffenheim stima molto Werner, che proprio in Baviera potrebbe provare l’operazione rilancio dopo un’annata complessa. Così facendo resterebbe tagliata fuori la Juventus da qualsiasi operazione che possa coinvolgere sia l’inarrivabile Lewandowski, che il tedesco Werner.

Ad alimentare eventualmente l’affare tra il polacco e il Chelsea ci potrebbe essere anche l’agente Zahavi, che mantiene ottimi rapporti proprio con Roman Abramovic.