CMWEB | Bye bye Juventus, è fatta col Barcellona!

Nonostante le voci degli ultimi giorni sull’interesse della Juventus, il futuro di Memphis Depay è sempre più a tinte blaugrana

È vicino a saltare un obiettivo della Juventus per l’attacco della prossima stagione. Nelle scorse settimane, si è parlato con estrema insistenza della possibilità del club bianconero di ingaggiare Memphis Depay, attaccante che lascerà il Lione a parametro zero alla fine della stagione in corso. La società presieduta da Andrea Agnelli è sempre molto attenta a queste situazioni, basti ricordare le operazioni che hanno portato a Torino Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, solo per citarne alcuni, mentre continua a monitorare con attenzione anche la situazione riguardante Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo col Milan.

Complice anche la questione Paulo Dybala, col rinnovo dell’accordo in scadenza tra quattordici mesi che non arriva, si era palesata la possibilità di ingaggiare il 27enne Nazionale olandese. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, rimane solo un piccolissimo spiraglio per la Juventus. L’accordo col Barcellona di Ronald Koeman, che dovrà fare i conti con un mercato al risparmio e che deve ancora arrivare chiudere per la permanenza del prossimo svincolato extralusso, Leo Messi, è davvero ad un passo. La fumata bianca tra le parti è vicina e vede allontanarsi così anche la possibilità di un nuovo assalto a Lautaro Martinez dell’Inter: costi troppi alti, allo stato attuale, impossibili da sostenere per il club catalano. Depay, dunque, si avvicina a grandi passi al Barcellona, l’obiettivo della Juventus sta sfumando definitivamente.

Alessio Lento