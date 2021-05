La Juventus vede sfumare l’opzione Allegri per la panchina causa Real Madrid: occhio alla super richiesta del tecnico toscano

Corsa Champions League più che mai nel vivo per la Juventus. I bianconeri hanno vinto a fatica – rischiando non poco – l’ultimo match in trasferta contro l’Udinese. Andati in svantaggio nei primi minuti del primo tempo, ci ha pensato, poi, Ronaldo con una doppietta a ribaltare il risultato e a regalare i tre punti a Pirlo e ai suoi compagni. Da qui alla fine non si potrà più sbagliare e occhio ai match contro Milan, soprattutto, e Inter. Nel frattempo, la società continua a monitorare il calciomercato anche per quanto riguarda la panchina. Nella mente dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ ha preso sempre più corpo nell’ultimo periodo l’ipotesi di un ritorno in panchina di Allegri. Non arrivano buone notizie, però, a tal proposito. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: va al Real Madrid e chiede il big

Il futuro di Pirlo continua ad essere in bilico. Dipenderà tutto, presumibilmente, dalla qualificazione alla prossima Coppa dalle grandi orecchie, ma anche in caso di obiettivo raggiunto potrebbe comunque abbandonare la nave. Questo a causa della sua poca esperienza e dei numerosi risultati negativi accumulati fino ad ora. Da qui la clamorosa ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Un’idea che, però, pare complicarsi in modo notevole. Il tecnico toscano, infatti, sembrerebbe destinato a diventare la nuova guida tecnica del Real Madrid, prendendo quindi il posto di Zinedine Zidane. L’ex Milan, a quel punto, potrebbe anche tentare di mettere in atto una super richiesta per un’importante pedina della ‘Vecchia Signora’. Il profilo in questione è quello di Matthijs de Ligt, centrale bianconero sbarcato a Torino due estati fa dall’Ajax.

Le ‘Merengues’ sarebbero disposte a mettere sul piatto il cartellino di Asensio – che piace da tempo ai piemontesi – più una parte cash da 30 milioni di euro. I ‘Blancos’ cercano un rinforzo importante per la propria retroguardia viste le incertezze persistenti a proposito dei rinnovi di Varane e Sergio Ramos. Ma se il Real dovesse tentare l’affondo in estate, arriverebbe comunque un no secco della Juventus, che non vuole privarsi del gioiello olandese. Allegri, nel frattempo, si allontana.