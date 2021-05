Continuano i festeggiamenti in casa Inter, ma arrivano le sirene dalla Spagna per il prossimo calciomercato: Real Madrid sul top player

Dopo undici anni dall’ultima vittoria dello scudetto, l’Inter di Antonio Conte si laurea campione d’Italia. I nerazzurri con la vittoria contro il Crotone hanno atteso il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo per far partire i festeggiamenti. I tifosi si sono riversati per le strade di Milano muniti di bandiere per esprimere tutta la loro gioia (non senza qualche polemica). Ora però la società nerazzurra dovrà cercare di rinforzare la squadra per la prossima stagione, così da tornare a vincere anche in Europa oltre che in Italia.

Ma nella prossima finestra di calciomercato l’allarme per l’Inter potrebbe arrivare dalla Spagna. Il Real Madrid è pronto all’assalto per riprendersi l’ex lasciato partire lo scorso anno. Conte trema.

Calciomercato Inter, dietrofront Real Madrid: assalto ad Hakimi in estate

Un’estate fa l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid è stato un colpo fondamentale per la stagione dell’Inter. Infatti il calciatore marocchino che lo scorso anno ha indossato la maglia del Borussia Dortmund, dopo un periodo di ambientamento è stato più che decisivo per la squadra di Antonio Conte nella corsa verso la vittoria dello scudetto.

In questa stagione Hakimi ha collezionato 41 presenze, mettendo a segno 7 gol e 8 assist, tutti pesantissimi. Dunque, dopo essere diventato un elemento fondamentale della rosa di Conte, sulle tracce del marocchino spuntano le sirene dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da Eduardo Inda a ‘El Chiriguito’, il Real Madrid sembrerebbe intenzionato a riportare alla corte di Zidane proprio Hakimi. Certo l’operazione non sarà facile vista la crescita del marocchino, pagato 45 milioni dall’Inter. Ma nulla si può dare per scontato, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da parte dei ‘Blancos’, che potrebbe far vacillare la società interista.