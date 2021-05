Tommaso Labate ha commentato lo scudetto dell’Inter e le possibili scelte di calciomercato a CMIT TV: le ultime su Barella e Muriel

L’Inter è Campione d’Italia per la 19^volta nella sua storia. Mister Antonio Conte è stato il traghettatore di un’impresa compiuta con ben cinque giornate d’anticipo. La società è pronta ad aprire un ciclo e si proietta già alla prossima stagione dove – oltre a confermarsi in Serie A – si dovrà migliorare la marcia europea. La dirigenza è già a lavoro e pensa alle prossime idee di calciomercato.

Calciomercato Inter, da Conte a Barella

Dalle conferme dei big ai nuovi possibili colpi: sono tante le trattative in orbita Inter a poche settimane dall’inizio ufficiale del mercato. Tommaso Labate è intervenuto in diretta a CMIT TV per dare una prima panoramica: “Conte rimarrà“, dice il giornalista. Poi aggiunge: “Il finale, a mio avviso, è già scritto: l’Inter accontenterà Conte”.

Dall’allenatore ai giocatori: tra gli artefici dello scudetto figura Nicolò Barella, autore di sette assist in 33 presenze e per il quale è pronto un ruolo importante. Secondo Labate “Su Barella la società sta facendo una valutazione penso superiore a Lukaku, viene valutato come il capitano futuro di questa squadra“. Per il giornalista rimarrà anche Lautaro: “come tu non hai la possibilità di comprare i talenti degli altri, gli altri non hanno la possibilità di comprare i tuoi“.

Calciomercato Inter, l’idea di Labate su Muriel

Qualche colpo, però, l’Inter lo ha in mente proprio in attacco. La suggestione porta al nome di Luis Muriel, autore di 19 gol con l’Atalanta in campionato: “Conte secondo me vorrebbe un rinforzo in attacco. Muriel sarebbe il pezzo ideale per completare il puzzle, con questa squadra sarebbe perfetto“, dice Labate. Un colpo sul quale lavorerà Marotta, “l’uomo che come merito assoluto ha quello di aver scelto Conte“.

L’Inter si gode lo scudetto, ma pensa già alla prossima stagione: la strada è segnata, ora spetta alla dirigenza consegnare a mister Antonio Conte una squadra sempre più competitiva e completa in ogni reparto.