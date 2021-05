Ancora una rivoluzione per l’Inter, questa volta per quanto riguarda il prossimo sponsor tecnico: 15 milioni all’anno!

Dopo lo Scudetto vinto dall’Inter, ora la società nerazzurra dovrà programmare la prossima stagione tra le questioni tecniche e la questione fiscale. Ci potrebbero essere anche cessioni eccellenti in vista della prossima stagione, ma il club milanese sarebbe sul punto di accettare l’offerta dello sponsor tecnico Adidas che sostituirà la Nike a partire dal 2022 come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”.

Inter, Adidas al posto di Nike: le ultime

Dopo tantissime stagioni con Nike ci potrebbe essere così una vera e propria rivoluzione Adidas, pronta ad offrire ai nerazzurri 15 milioni di euro all’anno. L’offerta dell’azienda tedesca, inoltre, sarebbe così vitale per aumentare lo stipendio dell’attaccante belga, Romelu Lukaku, evitando così la sua cessione in estate.

La crisi economica con l’avvento del Covid-19 ha fatto sì che l’Inter rafforzasse i suoi legami con Adidas per stipulare nuovo legame professionale. Una nuova era per la compagine nerazzurra, pronta a stupire tutti anche dal punto di vista societario dopo il successo con lo Scudetto tanto atteso. Un nuovo inizio per dimenticare gli anni deludenti tra la mancata qualificazione in Europa e una campagna acquisti non all’altezza della fama dei nerazzurri. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter le dinamiche sono cambiate completamente arrivando anche in finale di Europa League, poi persa da Lukaku e compagni.

L’Inter è molto concentrata così ad aumentare il proprio capitale in vista della prossima stagione. Ci saranno così numerose novità sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda il patrimonio societario. L’amministratore delegato Beppe Marotta è pronto così a nuove sfide entusiasmante con Zhang entusiasta degli ultimi mesi.