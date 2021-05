Il Valencia dice addio al proprio allenatore: fatale la sconfitta contro il Barcellona del Mestalla. Ecco il comunicato

Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui il Valencia faceva la guerra alle big della Liga per i piani alti della classifica. Oggi la squadra versa in condizioni difficili ed è in una posizione anonima. Un duro colpo per Peter Lim che ha deciso di prendere provvedimenti sulla guida tecnica di Javi Garcia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Conte | “Lo cercano in Premier”

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, infatti, il Valencia ha reso noto l’esonero di Javi Garcia. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Il Valencia comunica l’esonero di Javi Garcia dalla guida della prima squadra. Il club lo ringrazia pubblicamente per il lavoro e la dedizione e gli augura i migliori successi per il futuro. Salvador Gonzalez ‘Voro’ dirigerà provvisoriamente la prima squadra“. Nelle ultime settimane si era parlato anche di Claudio Ranieri per un ritorno in Spagna.