Il Napoli si prepara ad un addio in sede di calciomercato durante la prossima estate: spunta l’interesse del Real Madrid di Zidane

Il Napoli sta vivendo un finale di stagione a dir poco scoppiettante. La squadra di Gattuso ha incontrato non poche difficoltà nel girone di andata, a causa dei molteplici infortuni soprattutto nel reparto offensivo. Ora gli azzurri sono in netta ripresa già da diverse partite e continuano ad accumulare risultati positivi e punti pesanti per la classifica. Sono, inoltre, in piena lotta Champions League, insieme ad Atalanta, Juventus, Milan e Lazio. Nell’ultimo incontro, però, è arrivato un pareggio e il gruppo ha perso un po’ di terreno. Massima concentrazione, quindi, sul campo per i partenopei, che non perdono di vista anche temi legati al calciomercato.

Calciomercato Napoli, Hysaj nel mirino del Real Madrid

A tenere banco in casa Napoli c’è sempre la questione allenatore. Gattuso ha ripreso in mano la squadra, ma anche con un piazzamento tra le prime quattro della classe è probabile non resti sulla panchina degli azzurri. I rapporti con il presidente De Laurentiis sono fortemente compromessi e appare difficile proseguire insieme, in ogni caso. Non è, però, l’unico probabile addio in vista dell’estate.

Dovrebbe abbandonare la nave, a meno di sorprese, anche Elseid Hysaj. Il terzino destro albanese è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il rinnovo pare non sia in programma. Non è più centrale nel progetto tecnico del club ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Di Lorenzo. Dopo cinque stagioni stagioni, si prepara a salutare la società campana e intanto arrivano novità rilevanti a proposito del suo futuro.

Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid starebbe pensando all’acquisto a parametro zero del 27enne. Sulla fascia destra Zidane ha avuto non pochi problemi per via dei frequenti infortuni di Carvajal e Odriozola non dà le giuste garanzie come sostituto dello spagnolo. Il classe ’94 sarebbe una delle opzioni maggiormente apprezzate per il ruolo di vice della fascia destra. Occhio, però, anche alla concorrenza di Roma, Fiorentina, Atletico Madrid e Siviglia. Le ‘Merengues’, dal canto loro, hanno mantenuto i contatti con l’agente dell’esterno basso e vedremo se tenteranno l’affondo in caso di mancato prolungamento. Il Real Madrid si aggiunge alla corsa per Hysaj.