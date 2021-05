Il Milan pianifica la prossima campagna acquisti con diversi nomi sul taccuino di Massara e Maldini. Occhi in Spagna dove il big può salutare a parametro zero: futuro rossonero in caso di mancato rinnovo

Il Milan tra campo e calciomercato, divide un finale di stagione che nel bene e nel male può portare sorprese in quel di Milanello. Se la prossima super sfida di campionato con la Juventus può decretare il quasi definitivo addio ad un posto Champions, in ottica mercato estivo il club rossonero può sorridere: il talento del Real Madrid, se non rinnoverà, approderà a Milanello.

Calciomercato Milan, colpo dal Real: rossoneri in pole

Nonostante una folta concorrenza cresciuta nell’arco degli ultimi mesi, il futuro di Lucas Vazquez sarà probabilmente al Milan. Stando a quanto riportato da ‘AS’, il club rossonero sarebbe la prima scelta dell’esterno spagnolo che, in stagione, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante come terzino nell’11 di Zidane. Vazquez, in caso di mancato rinnovo con il Real (i ‘Blancos’ stanno ancora valutando se avanzare una proposta o meno), vestirebbe la maglia del Milan.

Una rivelazione che taglia le gambe alle tante pretendenti del 29enne iberico (ci ha pensato anche la Juventus) in vista della prossima sessione estiva. Situazione da tenere sott’occhio quella del classe ’91, divenuto anche ‘grazie’ ai continui infortuni di Carvajal una pedina insostituibile per Zidane. Vazquez ha infatti collezionato ben 34 presenze stagionali tra campionato e coppe, con 2 reti e 8 assist vincenti per i compagni.

Il Milan rimane alla finestra e spera, pur sapendo di non essere mai stato tanto vicino al talento del Real Madrid.