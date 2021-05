Calciomercato Milan, pretendente per Donnarumma | Intreccio 'inglese'

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a parametro zero: su di lui anche una big spagnola in caso di cessione del suo portiere

Il Milan è alle prese con un ‘caso Donnarumma‘ e ieri Paolo Maldini ha voluto fare un annuncio sul suo portiere, che ha avuto un confronto con alcuni ultras rossoneri. La situazione è tutt’altro che definita e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno rischia di non essere rinnovato. Questo può portare all’addio a parametro zero da parte del portiere della nazionale italiana, finito soprattutto nel mirino della Juventus che accontenterebbe le richieste di Mino Raiola. Ma non solo. Anche un altro club potrebbe puntare su Donnarumma.

Milan, anche l’Atletico su Donnarumma

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, l’Atletico Madrid a fine stagione potrebbe dire addio a Jan Oblak. Alcuni club di Premier League, come per esempio Manchester United e Chelsea, hanno manifestato un certo interesse per il portiere sloveno. Con l’addio di Oblak, i Colchoneros perderebbero un elemento fondamentale dell’undici titolare di Simeone, che si ritroverebbe a cercare un nuovo numero uno.

Un numero uno che potrebbe essere Gianluigi Donnarumma. La sua situazione contrattuale gli permette di valutare ogni tipo di offerta e grazie a Simeone, l’Atletico Madrid è diventato un top club negli ultimi anni. E potrebbe iscriversi alla corsa del portiere italiano, in fase di stallo col Milan.