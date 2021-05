Il Milan di Stefano Pioli, a caccia della qualificazione in Champions League in vista della prossima stagione, potrebbe puntare forte sulla prossima sessione estiva di calciomercato: i rossoneri potrebbero mettere sul taccuino il profilo di Luiz Araujo, ala del Lille di Galtier, in piena lotta per il titolo in Ligue 1 contro il PSG di Mauricio Pochettino



Il Milan di Stefano Pioli, complici i pareggi di Napoli e Atalanta, è tornata a pieno titolo come una delle favorite nella corsa alla qualificazione nella prossima fase a gironi di Champions League. I rossoneri, che hanno regolato senza problemi il Benevento di Filippo Inzaghi, domenica sera sfideranno la Juventus all’Allianz Stadium in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per entrare nella top 4 del campionato italiano di Serie A.

Intanto iniziano a scaldarsi i motori del calciomercato con il Milan che, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, sarà chiamato a rinforzare ed aggiungere profondità alla rosa a disposizione di Stefano Pioli, allenatore della squadra dall’autunno del 2019. Nel mirino potrebbe finire Luiz Araujo, ala destra del Lille di Galtier che occupa attualmente il primo posto in Ligue 1 tenendosi alle spalle il super PSG di Mauricio Pochettino.

Calciomercato Milan, idea Araujo | I dettagli dell’operazione

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe quindi avanzare una proposta per Luiz Araujo, classe 1996 in forza al Lille. Il giocatore di origini brasiliane ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro e, soprattutto, un contratto in scadenza con il club francese nel 2022. Termini che potrebbero avvantaggiare i rossoneri in una trattativa, da sempre forti sul mercato francese.

In questo campionato francese prossimo al termine, Araujo ha finora collezionato 25 presenze mettendo a segno 4 reti e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Il brasiliano inoltre, non solo può giocare come ala destra, ma è in grado di agire anche sulla fascia sinistra, risultando quindi un giocatore estremamente duttile.