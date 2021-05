La Juventus si rialza grazie a Cristiano Ronaldo: la doppietta del portoghese per rispondere alle critiche ricevute

La Juventus è passata dalle stalle alle stelle in pochi minuti. Il match della ‘Dacia Arena’ con l’Udinese sembrava destinato a regalare un weekend da incubo ai bianconeri, ma Cristiano Ronaldo – con una doppietta – ha ribaltato e vinto la partita. Il successo ottenuto negli ultimi minuti riporta l’undici di Pirlo al terzo posto nella settimana che porta allo scontro diretto contro il Milan.

Calciomercato Juventus, riscatto Ronaldo

La Juventus è ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e gran merito va riconosciuto a Cristiano Ronaldo, leader della classifica marcatori in Serie A con ben 27 gol realizzati in 30 partite. Numeri pazzeschi che non lo avevano però sottratto alle critiche dopo quattro match in cui non era riuscito ad incidere con gol o assist. Il portoghese si è ripreso la scena alla Dacia Arena, segnando all’83’ e all’89’ le reti del ribaltone.

Lo criticano, dicono che se ne frega, il problema è lui. Ma senza questo #CR7 la #Juventus è nulla. — Giovanni Armanini (@armagio) May 2, 2021

Il giornalista Giovanni Armanini prende le parti di Ronaldo e su Twitter lo difende a spada tratta: “Lo criticano, dicono che se ne frega, il problema è lui. Ma senza questo CR7 la Juventus è nulla“. Parole significative che trovano riscontro nei numeri: gli ultimi quattro gol del portoghese hanno portato sette punti ai bianconeri, tre dei quali nello scontro diretto contro il Napoli. Ronaldo può essere l’arma in più per la corsa al quarto posto ed il campo ne è fedele testimone.