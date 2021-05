La Juventus continua a monitorare il profilo di Pau Torres in sede di calciomercato per la difesa: l’obiettivo, però, pare sfumare

Vittoria sofferta per la Juventus contro l’Udinese. Ma alla fine la squadra di Pirlo ha conquistato i tre punti, fondamentali in ottica corsa Champions League. Non sono ammessi altri passi falsi nelle quattro partite restanti. A prescindere dall’obiettivo europeo, però, la società targata Agnelli sta già facendo delle valutazioni riguardo al futuro della rosa. Dubbi su Cristiano Ronaldo e Dybala, ma anche sul centrocampo e sulla retroguardia. In particolare, il reparto difensivo avrebbe bisogno di uno svecchiamento e Chiellini – vittima di numerosi infortuni – potrebbe optare per l’ipotesi ritiro a fine stagione. Nel mirino, in sede di calciomercato, ci sarebbe un giovane talento della Liga, ma il possibile colpo sembra sfumare. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Pau Torres: ‘beffa’ dallo United

Tante le possibili manovre della società piemontese in vista dell’estate. Nella rosa potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione durante la prossima finestra di trasferimenti. Occhio anche agli interventi nel reparto difensivo. La retroguardia bianconera vede la presenza di numerosi ultratrentenni e, perciò, Paratici starebbe sondando il terreno al fine di aggiungere talenti giovani e già pronti per il grande salto.

Uno dei profili che pare stia monitorando il dirigente della ‘Vecchia Signora’ è quello di Pau Torres, centrale in forza al Villareal. In questa stagione, il gioiellino spagnolo ha messo in mostra qualità tecnico/tattiche importanti tanto da attirare l’interesse delle big d’Europa. Ha realizzato, infatti, 2 gol e 1 assist in 37 partite tra campionato e Coppa del Re. Arrivano, però, cattive notizie per i piemontesi riguardo al possibile acquisto.

Tra le varie pretendenti ci sarebbe anche il Manchester United e gli inglesi avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro presente nel contratto del classe ’97, in scadenza a giugno 2024. Solskjaer, tecnico dei Red Devils, in questo modo sbaraglierebbe la forte concorrenza, beffando anche Real Madrid e Manchester City. Di fronte a tale situazione, la Juventus dovrebbe molto probabilmente rinunciare e virare su altri profili.