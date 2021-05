La Juventus pensa al colpo in Serie A in sede di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo: occhio allo scambio con la Lazio

La Juventus avrà da risolvere diverse questioni in ambito di calciomercato. La vittoria contro l’Udinese aumenta le speranze di riuscire a tornare in Champions League in vista della prossima stagione, ma l’obiettivo non è stato ancora messo in cassaforte e per questo non sono ammessi altri scivoloni nelle quattro giornate di Serie A rimanenti. Specialmente se il traguardo europeo non dovesse essere raggiunto, è possibile avvenga una vera e propria rivoluzione nella rosa bianconera in estate. Da Cristiano Ronaldo a Dybala, diversi giocatori sono in bilico a causa di non poche prestazioni deludenti. Occhio, quindi, anche al fronte entrate, con un possibile colpo in Serie A per il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’allenatore lo vuole nella big | Nuovo ostacolo per Juventus e Inter

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, rispunta l’attaccante | ‘Assist’ di Messi

Calciomercato Juventus, scambio Demiral-Correa: c’è l’ostacolo

Il profilo in questione è quello di Joaquin Correa, seconda punta in forza alla Lazio. Il classe ’94 ha dimostrato in questi anni di possedere doti fuori dal comune e ora, grazie all’aiuto del tecnico Inzaghi, sta ottenendo sempre più continuità. L’argentino ha realizzato in 33 partite 11 gol e 6 assist tra Serie A e Champions League e ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

Si tratterebbe senza dubbio di un’operazione non semplice anche dal punto di vista economico. Ma Paratici potrebbe rimediare provando a piazzare sul tavolo delle trattative la carta Demiral in uno scambio, con i biancocelesti che avrebbero bisogno di rinforzare la retroguardia. Il turco ha accumulato poche presenze in questa stagione e non è centrale nel progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’. L’ex Sassuolo, però, accetterebbe la destinazione capitale solo in caso di approdo degli uomini di Inzaghi nella massima competizione europea. La Juve pensa al colpo in attacco in Serie A per la prossima stagione, ma la Champions sarà fondamentale.