La Juventus pronta a rivoluzionare la difesa: possibile scambio con l’Inter e doppia plusvalenza. Anche Demiral nell’affare

La Juventus è concentrata sul campionato e su una qualificazione in Champions League ancora da conquistare. Il successo ottenuto con l’Udinese ha rimesso in scia in bianconeri nella settimana che porta poi allo scontro diretto con il Milan. Tutto in discussione, ma rivoluzione possibile in estate con qualsiasi verdetto: la dirigenza è pronta ad operare sul mercato e si pensa ad un possibile scambio che coinvolge anche l’Inter.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter

I bianconeri proveranno a rinforzare la rosa in ogni reparto, ma il primo pensiero è rivolto alla difesa. La Juventus avrebbe messo nel mirino Stefan de Vrij, laureatosi campione d’Italia con l’Inter e legato ai nerazzurri da un contratto sino al 2023. L’olandese si è dimostrato affidabile e continuo, vincendo anche i tormenti fisici che in passato lo avevano costretto a numerosi forfait: 31 le presenze stagionali e una leadership fuori discussione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Conte | “Lo cercano in Premier”

de Vrij è al centro del progetto, ma le due società potrebbero dar vita ad un’operazione che avvantaggi un po’ tutti. L’idea è quella di uno scambio con Merih Demiral, classe ’98 e sei anni più giovane dell’olandese. L’affare garantirebbe all’Inter una notevole plusvalenza visto che de Vrij approdò dalla Lazio a costo zero. Stesso dicasi per il turco, il cui scambio con l’olandese garantirebbe alla Juventus un guadagno.

Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenza

Demiral ha disputato appena 14 presenze in campionato e fatica a trovare spazio nella difesa della Juventus. Il giocatore è stato vittima di numerosi infortuni, l’ultimo un affaticamento muscolare che lo tiene fuori dai radar da ormai tre partite. Il turco – ha un contratto sino al 2024 – troverebbe nell’Inter un progetto ambizioso e la possibilità di maggior impiego anche in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta alla Juventus | L’annuncio dell’AD

La trattativa si preannuncia in salita, ma i margini per portarla a termine ci sono. Lo scambio tra de Vrij e Demiral si quantificherebbe con un valore di 35 milioni, una cifra che accontenterebbe entrambe le parti: l’Inter – come ricordato – prese l’olandese a zero e ne acquisirebbe un guadagno totale. La Juventus, dal canto suo, si garantirebbe una plusvalenza di circa 25 milioni sul cartellino del turco.