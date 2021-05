Calciomercato Juventus, il futuro di Kean | Scambio in Serie A

La Juventus potrebbe dire addio all’obiettivo di mercato Moise Kean, che potrebbe rientrare in uno scambio con Vlahovic

Il campionato si avvia verso la conclusione, e dalla prossima estate le big italiane dovranno rinforzare le rispettive rose per spodestare l’Inter. E lo stesso club nerazzurro dovrà riaffermarsi in Serie A. Uno dei profili in netta ascesa è Dusan Vlahovic, che sta trascinando una Fiorentina in difficoltà in questa stagione. Ma è chiaro che il serbo abbia attirato gli occhi anche di alcuni club esteri, tra cui quelli della Premier League. E in questo caso si parla, per esempio, dell’Everton di Carlo Ancelotti.

Juventus, scambio Vlahovic-Kean

Carlo Ancelotti avrebbe infatti messo gli occhi su Dusan Vlahovic, per il quale la Fiorentina è in trattativa per il rinnovo come vi avevamo spiegato nei giorni scorsi. Il club viola, in ogni caso, valuta il centravanti sui 50-60 milioni di euro, che piace anche alle big italiane. Dalla Juventus all’Inter, passando per il Milan. Il serbo vorrebbe giocare la Champions in breve tempo e infatti l’affare con l’Everton sarebbe molto difficile.

Moise Kean non verrà riscattato dal PSG e probabilmente tornerà all’Everton, che lo piazzerà nuovamente sul mercato. E non è escluso che provi lo scambio per arrivare a Vlahovic, anche se è molto complicato. L’attaccante italiano tornerebbe in Serie A solo per una big e anche il serbo non sembra proprio entusiasta di questa soluzione.