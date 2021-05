La Juventus cerca il colpo Donnarumma ed effettua la prima vera mossa importante: svolta più vicina

Sono giornate sicuramente particolari quelle che sta vivendo il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto con i rossoneri in scadenza tra un mese e mezzo e non c’è ancora certezza su quale sarà il suo futuro. Oltre alla permanenza con i rossoneri, c’è la Juventus sulle sue tracce che potrebbe pensare di ripartire da un nuovo italiano al posto di Szczesny, un po’ in difficoltà in queste ultime settimane.

Intanto domenica ci sarà la sfida proprio tra Juventus e Milan, che potrebbe rivelarsi cruciale per entrambe le squadra vista la lotta per un posto in Champions League. Il risultato di questa gara potrebbe essere importante anche per il futuro di Donnarumma, ma intanto entrambi i club si contendono l’estremo difensore e continuano a sfidarsi anche fuori dal campo.

Calciomercato Juventus, arriva l’offerta ufficiale per Donnarumma: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, la Juventus avrebbe fatto un primo passo importante per arrivare a Donnarumma. I bianconeri avrebbero presentato la prima offerta ufficiale di ingaggio al procuratore Mino Raiola, con cifre sicuramente notevoli. La proposta della ‘Vecchia Signora’ riguarda un contratto da 10 milioni di euro all’anno fino al 2026.

Le commissioni per l’estremo difensore sarebbero altissime: all’agente Raiola andrebbero ben 20 milioni di euro più 3 milioni che spetterebbero al padre di Gigio, Alfonso. L’offerta della Juventus si concretizzerebbe soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

In caso di riuscita, Wojciech Szczesny saluterebbe i bianconeri per trasferirsi in Premier League, dove ha molto mercato.