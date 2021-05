Calciomercato Inter, Scudetto e addio ad un big | Il piano per il 2022

Calciomercato Inter, Conte e Marotta si godono lo Scudetto, ma attenzione al futuro: in programma la cessione di un big, il piano dei nerazzurri

Undici anni dopo, l’Inter torna a godersi la vittoria dello Scudetto (il numero diciannove della propria storia) e guarda con fierezza alla stagione ormai pronta a concludersi. I nerazzurri hanno letteralmente ammazzato il campionato, arrivando allo sprint di primavera come capolista indiscussa e come squadra più in forma della Serie A. Dati e rendimento che hanno Antonio Conte come ispiratore e Beppe Marotta e Piero Ausilio come ideatori, in quello che è stato un triumvirato sportivo dal risultato efficace ed eccellente per la presidenza Zhang. Il futuro, però, potrebbe riservare qualche sorpresa: positiva o negativa, poi, starà al mercato dirlo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrà bisogno adesso di una cessione importante, per ‘sbloccare’ il proprio mercato (atto necessario in tempi di Covid) e reinvestire la somma ricavata in profili potenzialmente utili all’undici e alle rotazioni di mister Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, stella in vendita | Scambio con Guardiola!

Calciomercato Inter, cedere un big per progettare il 2022: il piano

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: l’Inter ha bisogno di un dopo-Handanovic e di un altro attaccante (importante) da aggiungere in rosa. E sul banco, i possibili partenti sono diversi, anche perché tutti i big di Antonio Conte possono godere adesso di un mercato importante. Nella testa del tecnico leccese e della dirigenza nerazzurra, però, alcuni elementi sono intoccabili: Lukaku, Barella, Bastoni e Hakimi in primis, mentre qualche punto interrogativo potrebbe comparire sulle teste di Lautaro Martinez, De Vrij e Skriniar.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, decisione presa | Addio Inter e Juventus

Discorso, invece, diverso per Christian Eriksen: il danese si è reso protagonista in questa seconda parte di stagione, ma resta (tra i big) quello più vacillante agli occhi di Antonio Conte. Il danese ha mercato in Inghilterra e, dopo essersi rilanciato alla grande, può essere capitalizzato in maniera importante dal club nerazzurro, considerando che lo scorso gennaio è arrivato a zero e rappresenterebbe una plusvalenza tonda per il bilancio del club meneghino. Insomma, un ‘sacrificio’ da compiere sul mercato per progettare un 2022 in linea con le aspettative e le ambizioni della dirigenza nerazzurra.