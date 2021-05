Ancora una prestazione da dimenticare con il suo futuro sempre in bilico: ora è stato criticato anche dai tifosi

Ancora una prova non all’altezza e così i tifosi l’hanno criticato per una forma fisica non ottimale. Dries Mertens, attaccante del Napoli, è entrato a pochi minuti dalla fine del match contro il Cagliari al posto dell’infortunato Osimhen. Il centravanti belga non è apparso pimpante come un tempo e così sui social ci sono stati anche critiche per le sue ultime prove non entusiasmanti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, stella in vendita | Scambio con Guardiola!

Calciomercato Inter e Roma, possibile assalto a Mertens

Inter e Roma l’hanno seguito a lungo in passato con la società di De Laurentiis che l’ha blindato con un rinnovo contrattuale importante. Lui è diventato nel corso degli anni anche il simbolo della compagine partenopea, ma in estate le dinamiche potrebbero cambiare con il suo possibile addio per ringiovanire ulteriormente il reparto offensivo del Napoli. Inoltre, il problema alla caviglia l’ha penalizzato enormente da dicembre in poi non riuscendo mai a tornare sui suoi livelli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, decisione presa | Addio Inter e Juventus

Ora le due big della Serie A potrebbero pensare ad un nuovo assalto decisivo in vista della prossima stagione. A partita in corso il folletto belga darebbe ancora il suo apporto se riportato nella giusta forma fisica. Il Napoli dovrà programmare con cura il prossimo anno: tutto dipenderà anche dal piazzamento finale della squadra di Gattuso, che ha vissuto una stagione tra alti e bassi.

Anche in Belgio c’è stato un nuovo accostamento all’Inter oltre a diversi club della Premier League. L’attaccante del Napoli vuole essere decisivo a poche giornate dal termine per poi concentrarsi sull’Europeo con la maglia della propria Nazionale. Un’idea suggestiva viste le numerose critiche a sorpresa dei tifosi partenopei, che l’hanno sempre osannato come proprio beniamino. Il futuro di Mertens resta ancora in bilico in vista della prossima stagione.