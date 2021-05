La vittoria dello scudetto autorizza Antonio Conte e l’Inter a sognare in vista della prossima stagione. Idea regalo dalla Premier league

Si è conclusa nell’ultimo fine settimana la sontuosa cavalcata dell’Inter che ha vinto lo scudetto dopo la vittoria di Crotone, e il successivo stop esterno dell’Atalanta sul campo del Sassuolo. Un titolo che porta la firma indelebile di Antonio Conte, condottiero principe di una squadra poi modellata a sua immagine e somiglianza, capace di dominare un torneo vinto con ben 4 turni d’anticipo. Il grande successo di Lukaku e soci autorizza inoltre l’intero ambiente meneghino ad alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella della consacrazione anche a livello europeo, dopo due anni di Champions League non propriamente esaltanti. Possibile quindi, che al netto delle problematiche economiche del periodo, la dirigenza dell’Inter piazzi qualche regalo direttamente dal mercato per lo stesso Conte. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, regalo scudetto per Conte: affare col Liverpool

Nello specifico Conte gradirebbe un vice-Lukaku ed un esterno sinistro, oltre ad un centrocampista che per caratteristiche possa andare a ricoprire il buco lasciato da Arturo Vidal, unico vero flop di una stagione da incorniciare. L’Inter quindi va a caccia di un mediano rapido e dinamico, che abbia forza fisica ma anche buone capacità di inserimento. Un identikit che potrebbe portare Marotta e soci anche a guarda in casa Liverpool dove spunta Naby Keita, che quest’anno ha avuto diversi problemi fisici ed un rendimento in flessione.

Il centrocampista ex Lipsia dopo annate ottime sia in Germania che in Premier ha quindi compiuto un passo indietro, dovuto principalmente agli infortuni, e ha voglia di rilancio ad alti livelli. Lo stesso Liverpool inoltre è quasi ad un passo dall’estromissione dalla prossima Champions League, motivo per cui non è da escludere anche una piccola rivoluzione in uscita con Keita che potrebbe essere coinvolto. Sul piatto con i ‘Reds’ potrebbe essere messo quel Christian Eriksen ‘decisivo’ con il gol scudetto a Crotone, al quale Conte ha ritagliato spazio nel girone di ritorno. Il danese infatti ha dimostrato il proprio valore, ma il tecnico salentino continua a preferire centrocampisti con altre caratteristiche. Per queste ragioni potrebbe essere imbastito proprio uno scambio tra Keita e lo stesso Eriksen che ha peraltro lasciato un gran ricordo in Premier, ed è gradito al Liverpool di Klopp.