Calciomercato Inter, Beppe Marotta si gode lo Scudetto e annuncia il proprio futuro ai microfoni di ‘Tuttosport’: le parole dell’AD nerazzurro

Si gode lo Scudetto numero 19 della propria storia, l’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta, che è tornata a sollevare nel cielo di Milano il massimo trofeo nazionale, dieci anni dall’ultima volta. Un risultato straordinario, dettato da una stagione straordinaria, che ha visto gli uomini di Conte surclassare la concorrenza e ammazzare il campionato già al termine dell’inverno. E poi, il grande lavoro svolto sul mercato dal plenipotenziario Marotta, che ha rimpinguato la formazione nerazzurra di talenti e fuoriclasse, mixando giovani ed esperti, ed ottenendo una rosa capace di dominare la stagione 2020-21 della nostra Serie A. Lo stesso Marotta, sul quale si rincorrono le voci di un possibile rientro alla Juventus, in quello che sarebbe un addio subitaneo all’Inter e un ritorno in bianconero per risollevare le sorti della società torinese.

Calciomercato Inter, Marotta sul ritorno alla Juventus: l’annuncio

E ai microfoni di ‘Tuttosport’, Beppe Marotta ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro, spiegando ai tifosi nerazurri (e anche a quelli bianconeri) le sue intenzioni per i prossimi mesi: “Un ritorno alla Juventus? Lo escludo, assolutamente – confessa l’AD nerazzurro, che poi aggiunge – Non ho mai preso in considerazione questa eventualità, né ho mai ricevuto proposte o avuto contatti da Torino con la dirigenza bianconera. Per me, adesso, conta solo l’Inter e c’è solo lei nel mio futuro”. Insomma, parole importanti, quelle di Marotta che ha ‘blindato’ così il proprio avvenire: l’anno prossimo ci sarà da puntellare la formazione di Antonio Conte, per difendere il titolo appena raggiunto e migliorare il percorso (e lo status) europeo dei nerazzurri.