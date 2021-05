Il Cholo Simeone richiama il centrocampista alla base: Inter e Juventus si allontanano, ecco le notizie dalla Spagna

Incroci tra centrocampisti nel panorama europeo che tirano in ballo anche le big italiane. L’Arsenal punta a riportare a Londra Lucas Torreira, in prestito all’Atletico Madrid con cui ha trascorso una stagione poco brillante. 19 presenze in Liga con appena il 10% delle volte da titolare per l’ex Sampdoria che non è riuscito a entrare negli schemi tattici di Simeone e ha voglia di tornare ad essere protagonista.

L’Arsenal in cambio offrirebbe il ritorno all’Atletico di Thomas Partey, centrocampista ghanese che invece ha rappresentato in pieno le idee del ‘Cholo’ e che è tornato in Inghilterra dopo che i Gunners hanno pagato la clausola di 50 milioni. Arteta non lo considera un intoccabile e come riportato da ‘todofichajes.com’ l’Arsenal intende riproporlo agli spagnoli sperando in un interesse ancora forte.

Calciomercato, Simeone da il via per il ritorno di Thomas | Inter e Juve escluse

Il centrocampista classe ’93 è stato accostato spesso alle big italiane, in particolare a Inter e Juventus. Thomas rispecchia le caratteristiche del centrocampista che piace ad Antonio Conte e allo stesso tempo colmerebbe un importante vuoto all’interno della rosa bianconera in vista della prossima stagione. Dalla Spagna, però, filtra che Simeone avrebbe accettato il ritorno di Thomas all’Atletico Madrid, a patto che il pagamento venga rateizzato in più anni o con la formula del prestito con opzione di acquisto.

La volontà di Diego Pablo Simeone di riavere a disposizione il suo fedele centrocampista, di fatto, esclude le italiane, in particolare Juventus e Inter, dalla corsa al ghanese e preannuncia il ritorno di Torreira all’Arsenal che, invece, potrebbe ancora avere la possibilità di tornare in Serie A.