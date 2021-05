Achraf Hakimi è stato l’uomo in più dell’Inter campione d’Italia: l’esterno marocchino ha parlato del possibile ritorno al Real Madrid

Un successo incredibile per l’Inter, che è tornata a trionfare con lo Scudetto. Un trofeo importante per i nerazzurri che sono stati capaci di una cavalcata decisiva. L’uomo in più della compagine guidata da Antonio Conte è stato proprio l’ex Real Madrid Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è stato protagonista di una stagione da applausi con sette reti all’attivo e ben otto assist vincenti complessivamente.

Calciomercato Inter, Hakimi parla del suo futuro

Nella serata di ieri lo stesso calciatore nerazzurro è tornato a parlare anche del suo passato con un occhio al futuro. Ai microfoni del programma spagnolo “El Chiringuito” Hakimi ha svelato: “Il Real Madrid era casa mia, ma il club ha deciso diversamente”. Poi ha aggiunto: “Volevo giocarmi lì tutte le mie chance, mi sentivo pronto per farlo. Non so cosa sia successo quando mi sono trasferito all’Inter, ma non do colpe a Zidane e al club”.