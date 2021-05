Calciomercato Inter, incontro Conte-Marotta | Futuro in Premier

Dopo aver vinto lo scudetto, Antonio Conte discuterà con Marotta e il club dei futuri progetti dell’Inter: ecco lo scenario

La vittoria a Crotone dell’Inter e il pareggio dell’Atalanta sul campo del Sassuolo, hanno ufficialmente consegnato lo scudetto ai nerazzurri. La squadra di Conte è tornata a vincere il campionato a undici anni dall’ultima volta e la speranza dei tifosi è quella di riaprire un ciclo vincente. Una speranza che non è ancora diventata realtà: bisogna capire cosa succederà nell’incontro tra Conte e la società, per eventuali nuovi investimenti per le prospettive di Suning.

Inter, le parole di Tardelli sul futuro di Conte

Del futuro di Antonio Conte ha parlato Marco Tardelli, ex calciatore di Juventus e Inter, ai microfoni della ‘Domenica Sportiva‘: “Per Conte potrebbe essere l’inizio di un nuovo ciclo, ma sai com’è fatto. A volte succede qualcosa e se ne va. Nell’incontro al tavolo con il club si capirà se andrà via o meno“. L’opinionista ha poi parlato del possibile ritorno in Premier: “Quello che potrebbe dargli una grossa mano è Marotta, lui lo ha cercato e portato all’Inter. Ci sono voci che girano in Inghilterra, ma non credo che Marotta lo lasci andar via“. Insomma, per Conte potrebbe profilarsi un ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. Ma molto dipenderà dall’ad Marotta e dai progetti di Suning.