Udinese-Juventus, la rabbia di Ronaldo e Paratici | Il gesto verso l'arbitro

Udinese-Juventus è attualmente sul punteggio di 1-0. A fine primo tempo, la furia degli ospiti si rivolge verso l’arbitro Chiffi tramite Paratici e Cristiano Ronaldo

Udinese-Juventus si sta configurando come un match decisivo per la corsa Champions League. La tensione è alta per una partita che potrebbe essere decisiva per l’ingresso tra i primi quattro posti validi per la massima competizione europea. La tensione divampa a fine primo tempo.

Fabio Paratici, infatti, ha raggiunto il campo allo scadere del 45esimo minuto e ha espresso tutta la sua rabbia verso l’arbitro Chiffi. Stessa cosa ha fatto Cristiano Ronaldo. Aumenta la tensione in casa Juventus, quando il punteggio è sul punteggio di 1-0 e la Champions a rischio.