Ancora tutto da decifrare quello che sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno con il Milan: dopo il ‘confronto’ con alcuni ultras rossoneri, arrivano le dichiarazioni del dt del ‘Diavolo’ Paolo Maldini

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, torna a parlare e lo fa riguardo al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 rimane in scadenza il prossimo giugno, con i dialoghi avanzati per le trattative di rinnovo che al momento sembrerebbero essersi arenati. In tal senso, in attesa del prossimo calciomercato estivo, l’ex capitano del club rossonero, si è espresso sul confronto tra il portiere del Milan ed alcuni ultras sulla possibilità che Donnarumma non scenda in campo con la Juventus, in caso di immediato rinnovo con la società di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Maldini difende Donnarumma: l’annuncio

Intervenuto ai microfoni di ‘Ansa.it’, Paolo Maldini ha chiarito la posizione del club sul ‘caso’ Donnarumma: “È importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova“, ha dichiarato l’ex capitano schierandosi, di fatto, con il portiere rossonero. “Certe scelte competono all’allenatore per quanto riguarda il campo e al club per le questioni contrattuali”.

L’ex capitano ha poi concluso il suo intervento: “Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi è congelata fino a fine stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato”. Maldini ha concluso: “Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto”.

Una risposta decisa quella del club di via Aldo Rossi che, di fatto, smorza polemiche e tensioni in vista di una settimana delicatissima per il destino europeo del Milan, con la partecipazione alla prossima Champions ancora in forte rischio per la squadra di Stefano Pioli.