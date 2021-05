La Juventus è già focalizzata sulla prossima sessione di calciomercato, con l’intenzione di portare a Torino un rinforzo di spessore per la porta bianconera: con Buffon in bilico e Szczesny che potrebbe partire, spunta il super colpo dalla Liga spagnola

Il prossimo big match di campionato contro il Milan per determinare il possibile cammino europeo, in Champions, della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri sono in piena lotta per un posto che gli garantisca la presenza alla prossima Champions League, al pari del Milan, ma valutano già i prossimi colpi da mettere a segno nel calciomercato estivo, dal prossimo luglio. In tal senso, spunta la suggestiva ipotesi dal top club spagnolo per il colpo tra i pali.

Calciomercato Juventus, post Szczesny: sondaggi per il top player

La Juventus programma i prossimi movimenti ed una delle priorità rimane un nuovo portiere. Tra ritiro e un trasferimento altrove, Buffon difficilmente rimarrà a Torino. Con Szczesny che potrebbe salutare, il nome caldo per la porta bianconera può essere Jan Oblak. Per l’estremo difensore dell’Atletico Madrid la Juventus avrebbe, tramite intermediari, effettuato i primi sondaggi.

Il 28enne portiere, intervistato dal giornalista Guillem Balague, come riportato da ’90min.com’, non ha chiuso le porte ad un possibile addio all’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato estivo. L’estremo difensore sloveno ha dichiarato: “Sono sicuro che in qualunque campionato giocherei, lo farei bene. Non so cosa mi riservi il futuro, sono in Spagna da sette anni ormai… Vediamo”.

Parole vaghe che hanno fatto preoccupare i tifosi dell’Atletico, con Oblak legato ai ‘Colchoneros’ fino al 30 giugno 2023 e la Juventus alla finestra pronta a farsi avanti il prossimo luglio.