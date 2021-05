In attesa di festeggiare l’ufficialità del 19esimo scudetto, in casa Inter si lavora al prossimo calciomercato estivo. Spunta la clamorosa idea di scambio con il Manchester CIty di Guardiola: due big sul piatto

La vittoria sul Crotone in attesa dell’aritmetica certezza di uno scudetto strappato con le unghie e con i denti, dopo quasi una decade di dominio juventino. L’Inter di Conte si gode lo straordinario momento di forma, con il tricolore che è ormai solo una pura formalità. Dal calcio giocato al calciomercato, il club nerazzurro rischia di doversi difendere dal possibile assalto del Manchester City per uno dei pilastri di Antonio Conte: Guardiola prepara l’offerta per Lukaku.

Calciomercato Inter, super scambio con Lukaku: colpo da Guardiola

Un interesse mai nascosto quello del Manchester City per Romelu Lukaku. Il bomber dell’Inter ha trascinato la squadra di Conte verso lo scudetto a suon di gol (in Serie A sono 21, con 9 assist) e prestazioni da vero top player. Il belga ha una valutazione intorno ai 100 milioni, piace a Guardiola che potrebbe tentare l’affondo a fine stagione, provando a riportare l’ex Chelsea in Premier League.

L’ultima idea porterebbe ad uno scambio con Raheem Sterling che, stando a ‘Football Insider’, sarebbe stato ufficialmente scaricato dal tecnico spagnolo. Le prestazioni altalenanti dell’esterno inglese lo pongono tra i cedibili dei ‘Citizens’ per l’imminente sessione estiva ed ecco dunque che il 26enne di Kingston, valutato intorno agli 80 milioni e accostato l’anno scorso alla Juventus, potrebbe essere l’arma in più di Guardiola per convincere l’Inter a lasciar partire Lukaku.

Situazione dunque in divenire, il Manchester Cityè pronto a scaricare Sterling nel prossimo mercato estivo. Tra gli obiettivi principali di Guardiola rimane Lukaku per il quale proprio l’ex esterno del Liverpool potrebbe rappresentare una pedina di scambio di assoluto rispetto.