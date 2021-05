Il futuro di Simeone dipenderà dalla conquista della Liga con l’Atletico Madrid: richieste in Premier League e in Serie A

Diego Pablo Simeone si giocherà il tutto per tutto con Real Madrid e Barcellona per aggiudicarsi la Liga. In questo momento comanda la classifica l’Atletico Madrid con 76 punti ma nulla è ancora deciso. Il futuro di Simeone è sempre in ballo, in quanto molti club soprattutto italiani lo chiamano a gran voce. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ ci sarebbe un accordo tra il Cholo e la dirigenza dell’Atletico che prevede l’addio del tecnico argentino in caso di mancata vittoria del campionato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, decisione presa | Addio Inter e Juventus

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, scambio con il Manchester City | Juventus beffata

Calciomercato, Bielsa al posto del Cholo | Richieste in Premier e in Serie A

Per l’Atletico sarebbe molto complicato sostituire un allenatore del calibro di Simeone, non solo per quel che riguarda l’aspetto tecnico ma anche economico. I colchoneros, però, starebbero pensando al sostituto, identificato in Marcelo Bielsa, un maestro che potrebbe sposare il progetto dell’Atletico dopo la grande challenge del Leeds. El ‘Loco’ Bielsa, massimo esponente di un calcio palleggiato fatto di cambi di posizione continui e dominio del gioco, sconvolgerebbe radicalmente la filosofia del Cholo, molto più difensivista e attento alla tattica basata sulla ripartenza.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppia beffa | Scambio tra Real Madrid e United

Secondo fonti inglesi i primi contatti tra Atletico Madrid e Bielsa ci sono stati ma tutto potrà prendere forma solo al termine della stagione. Simeone intanto sta pensando ad una nuova sfida e le alternative non gli mancano. Tante richieste in Premier League ma anche In Serie A, e chissà che la Juventus, in caso di mancata qualificazione in Champions, possa decidere di chiudere il capitolo Pirlo e ripartire dal Cholo, che conosce molto bene il campionato italiano sia da giocatore che da allenatore. Tutto fa pensare alla fine di un ciclo per l’Atletico che lascerà il suo condottiero che in 10 anni ha reso glorioso il club.