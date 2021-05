Il Milan lavora sul calciomercato e pensa al nuovo colpo dalla Premier League: la proposta di Tuchel

È una stagione particolare quella vissuta dal Milan, che era partita nel migliore dei modi e sognava anche traguardi importanti come lo scudetto ma da fine gennaio è arrivato un crollo che ha fatto perdere la vetta della classifica occupata per diversi mesi. In ogni caso però non è ancora sfumato l’obiettivo prefissato all’inizio della scorsa stagione dalla società.

I rossoneri infatti vogliono tornare in Champions League dopo diversi anni e mai come in questa stagione tutto è ancora aperto. Al momento la compagine allenata da Stefano Pioli deve battagliare con Lazio, Juventus, Napoli e Atalanta che sono tutte vicine e hanno a disposizione soltanto tre posti per approdare nel massimo campionato europeo.

Calciomercato Milan, Abraham in uscita dal Chelsea: la proposta dei rossoneri

La società si ritiene comunque soddisfatta del percorso avuto fino a questo momento, nonostante qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo, perché tutto è ancora possibile. Intanto però si continua a lavorare per il futuro e, secondo quanto riportato da ‘Standard’, la dirigenza starebbe lavorando per provare a portare a Milano Tammy Abraham, attaccante del Chelsea. Il calciatore infatti sembra essere in uscita ma la richiesta dei ‘Blues’ non sembra convincere il Milan.

Il tecnico Thomas Tuchel, infatti, potrebbe chiedere il centrocampista Franck Kessie che per la società rossonera rappresenta un elemento fondamentale. La dirigenza infatti potrebbe rispondere con una controproposta mettendo sul piatto Alessio Romagnoli. Uno scenario che, se andasse in porto con il capitano rossonero al Chelsea, befferebbe di fatto la Juventus che a Romagnoli pensa ormai da diverse sessioni di calciomercato.

In questa stagione, Tammy Abraham ha collezionato 22 presenze in Premier League realizzando sei reti. Per lui anche un gol nelle cinque gare disputate in Champions League.