Guardiola cerca un centrocampista e potrebbe dar vita ad uno scambio con il Milan con l’inserimento di un centravanti

Il Manchester City è una delle squadre più attive in chiave mercato soprattuto per quel che riguarda il centrocampo. Guardiola fa del centrocampo il punto focale del suo gioco e ha bisogno di un’alternativa a Rodri in quel ruolo, considerando che Fernandinho terminerà il suo contratto a giugno e con tutta probabilità lascerà il club. In quella posizione il tecnico dei citizens ha già dei nomi in mente.

Tra i nomi accostati al Manchester City, come riportato da ‘Fichajes.net’, c’è Kalvin Phillips: il centrocampista del Leeds classe ’95 è cresciuto molto sotto l’ala di Marcelo Bielsa e adesso Guardiola lo ha messo nel mirino. Un’altra opzione per il club inglese è Ismael Bennacer, centrocampista dinamico che rispecchia le caratteristiche richieste da Pep. Durante la stagione ha dimostrato di essere uno dei perni del Milan di Pioli ma, qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League, il suo cartellino potrebbe scendere di prezzo. Inoltre l’algerino accetterebbe di trasferirsi a Manchester.

Calciomercato Milan, scambio con il City | Juventus ko

Un’altro nome che circola in casa citizens è quello di Miralem Pjanic che al Barcellona non ha soddisfatto le attese e sembra non rientrare nei piani tecnici di Ronald Koeman. Si ipotizza un suo ritorno in Italia ma, qualora il club catalano decidesse di privarsene, una destinazione plausibile sarebbe proprio il Manchester City. Le strade del club inglese sono diverse ma quella che porta a Bennacer è una pista calda nonostante l’interesse del Psg. Nell’affare potrebbe rientrare il centravanti classe ’97 Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano ha giocato molto poco in questa stagione segnando appena 8 gol in Premier e Guardiola ha quasi sempre preferito giocare senza una vera punta di riferimento, dando piena fiducia a Foden. Gabriel Jesus ha necessità di giocare e interessa a diversi club italiani tra cui la Juventus che sta sondando il terreno anche per Bennacer. L’affare tra Milan e Manchester City potrebbe, però, definitivamente tirare fuori dai giochi la ‘Vecchia Signora’ per entrambi gli obiettivi.