Il Milan studia possibili colpi per rimpiazzare Calhanoglu in sede di calciomercato: scambio in Serie A, superata la Juventus

Finale di stagione infuocato per il Milan. I rossoneri sono tornati alla vittoria nello scontro di ieri con il Benevento, terminato 2-0 a loro favore. La corsa Champions League è entrata nel vivo e gli uomini di Pioli non dovranno commettere più errori al fine di tagliare questo importantissimo traguardo. Ibra e compagni ora sono soli al quarto posto in classifica, visto lo stop del Napoli. Si continua, inoltre, a tenere d’occhio temi legati al calciomercato. In particolare, non è ancora arrivato l’accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, in scadenza il prossimo giugno, e Maldini avrebbe individuato l’eventuale sostituto in Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, Luis Alberto per il post Calhanoglu: scambio e ‘beffa’ Juve

Il profilo ideale individuato dalla dirigenza milanista sarebbe quello di Luis Alberto. Il trequartista in forza alla Lazio è un punto cardine del club. Per strapparlo al tecnico Inzaghi e convincere i biancocelesti è possibile che Maldini tenti di proporre uno scambio. Si tratterebbe di un affare ‘due per uno’, con l’inserimento dei cartellini di Romagnoli – il cui accordo scade a giugno 2022 e di prolungamento per ora non si parla – e del giovane talento Hauge.

Questa possibilità permetterebbe eventualmente al Milan di effettuare un sorpasso – forse decisivo – sulla Juventus, altra squadra interessata al giocatore. Il contratto dello spagnolo, inoltre, scade a giugno 2025. Situazione in divenire, con il Milan che potrebbe aver individuato la soluzione migliore per il post Calhanoglu.